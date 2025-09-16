Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'dan ön izleme yayınlandı

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'dan ön izleme yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni bölümünde Aziz Uras'ın Bahar ile Evren'in ilişkisini öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 08:40 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:40
        Ön izleme yayınlandı
        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme yayınlandı. İzleyicisinin gönlünde taht kuran dizinin yeni bölümünde Aziz Uras’ın Bahar ile Evren’in ilişkisini öğrenmesi tüm dengeleri altüst eder.

        'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın’ın 50'nci bölüm ön izlemesi;

        Ön izlemede Aziz Uras, tesadüfen Bahar ile Evren’in ilişkisini öğreniyor. Duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşayan Aziz Uras, bu durumu anlamlandıramıyor. Yaşadığı sarsıntı onu derin bir sorgulamanın içine sürüklüyor. İçinde büyüyen öfkeyi kontrol edemeyen Aziz Uras, annesine karşı kırıcı ve sert sözler sarf ediyor. Annesiyle olan bağını zedeleyecek bu tavır, gerilimi daha da artırıyor.

        Bahar ise Aziz Uras’ın öğrendiklerinden dolayı büyük bir baskı altında kalırken Bahar’ın içinde bulunduğu çıkmaz, onu zor kararların eşiğine getiriyor. Bu sırada Evren, Bahar’a destek olmaya çalışsa da gelişmeler, ikiliyi hiç beklemedikleri şekilde sınayacaktır.

        Gerilimin her geçen dakika yükseldiği bu bölümde, aile içindeki dengeler altüst olurken, Bahar’ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oluyor. Peki, Aziz Uras’ın öfkesinin sonuçları annesiyle olan bağını ve tüm aile ilişkilerini nasıl etkileyecek?

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Ruşan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Hayata tutunmanın gücünü yeniden hatırlatacak olan “Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?” yeni bölümüyle yarın saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?

