SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölümde, Bahar’ın yolculuğu açığa çıkan sırlar, intikam uğruna kurulan yeni oyunlarla sınandı.

Herkesin hayatının ağır gerçeklerle sarsıldığı bu süreçte, istediklerini elde etmek için her fırsatı değerlendiren Maral'ın kucağına adeta oyunun en iyi kartı geldi. Naz'ın bebeğinin aslında Evren'den değil, sperm bankasından olduğunu öğrenen Maral, Naz'ın sırrını ortaya çıkarmaya değil, kendi lehine kullanmaya karar verdi ve Naz'la konuştu.

Köşeye sıkışmış hisseden Naz'ın, Maral yüzünden neler yapmak zorunda kalacağı izleyiciyi ekrana kilitledi. Artık Maral'ın elinde, Naz'ın geleceğini belirleyecek güçlü bir koz vardı. Artık Naz, Maral'ın tehditleriyle yüzleşirken, geleceğinin sırrının ağırlığı altında ezildiğini hissediyordu.

Yeni bölümde, en beklenmeyen hamleyi Nevra yaptı. Seren'i İsmail Bey'e şikayet ederek, Seren ve Uras'ın yarattığı kaosun kurula kadar gitmesini sağladı. Seren, kurul nihai bir karar verene kadar hastaneden uzaklaştırılırken; Uras, bu karara engel olmak için İsmail Bey'e dil döktüyse de kurulun çizgileri keskindi. Bahar, Evren, Çağla ve Harun buna sebep olan köstebeğin peşindeyken; Bahar ve Evren de artık Harun ve Maral hakkındaki sırrı öğrendi. Harun, gerçeğin bilinmesinden dolayı büyük bir rahatsızlık hissederken, bunun üzerine Bahar ve Evren'in yakınlığıyla adeta sabrı sınandı. Diğer yandan, Uras hâlâ Seren'den affını dilemeye devam etti. Uras her şeyi düzeltebileceğini düşünürken, boşanmak için kanıt arayan Seren'in kucağına düştü. Seren hastaneden uzaklaştırılıyor; "İsmail Bey her şeyi öğrenmiş"; Harun, Bahar ve Evreni yakaladı; Sırların rüzgarında Uras, kaderi kimin elinde olduğunu bilmeden kayıp hard diski ararken, adeta gökte aradığını yerde buldu. Hastanedekiler köstebeğin peşindeyken, kimse ellerinden kayan büyük kanıtı fark etmedi. Bu sırada Rengin'in geçmişinden, kalbinde Rengin'le gelen Kadın Doğum Uzmanı Profesör Çağlar Işıktan, dizide yeni duyguların sinyallerini verirken bir yandan da Naz hakkında beklenmeyen bir haber getirdi.

Naz'ın bebeği hakkındaki gerçeği öğrenen Maral, beklediği piyonunu buldu. Soluğu Naz'ın yanında alan Maral, bebek hakkındaki gerçeği Naz'a karşı koz olarak kullandı; Evren'le bir araya gelmesine yardım etmesi karşılığında kendi istediği, yani Harun'un istediği Bahar'ı almayı planladı. "Seni bir daha kaybetmek istemiyorum"; Bölümün finalinde ise Uras ve Seren barışmaya karar verdi. İkisi de birbirinin aklında gizli planlar olduğunu tahmin edemedi. Her şey yolundaymış gibi Bahar ve ailenin geri kalanına duyurmaya gelmişlerken; Parla ve Umay'ın eve kanlar içinde gelmesiyle herkes neye uğradığını şaşırdı. Parla ve Umay'ın başına neler geldiği merak konusu olurken, yeniden dağıtılan kartlar izleyicide yeni bölüm için heyecanı artırdı. "Ne oldu size?"; Mehmet Can Bindal'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, SHOW TV'de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!