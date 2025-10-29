Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da, Maral, Naz'ın büyük sırrını öğrendi

        Maral, Naz'ın büyük sırrını öğrendi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi, 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerçeklerin ardındaki fırtınalar
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sırların açığa çıktığı bu bölümde, Bahar’ın yolculuğu açığa çıkan sırlar, intikam uğruna kurulan yeni oyunlarla sınandı.

        Herkesin hayatının ağır gerçeklerle sarsıldığı bu süreçte, istediklerini elde etmek için her fırsatı değerlendiren Maral'ın kucağına adeta oyunun en iyi kartı geldi. Naz'ın bebeğinin aslında Evren'den değil, sperm bankasından olduğunu öğrenen Maral, Naz'ın sırrını ortaya çıkarmaya değil, kendi lehine kullanmaya karar verdi ve Naz'la konuştu.

        Köşeye sıkışmış hisseden Naz'ın, Maral yüzünden neler yapmak zorunda kalacağı izleyiciyi ekrana kilitledi. Artık Maral'ın elinde, Naz'ın geleceğini belirleyecek güçlü bir koz vardı. Artık Naz, Maral'ın tehditleriyle yüzleşirken, geleceğinin sırrının ağırlığı altında ezildiğini hissediyordu.

        REKLAM

        'BAHAR: ÇİÇEK AÇMAYA HAZIR MISIN?’IN 56'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yeni bölümde, en beklenmeyen hamleyi Nevra yaptı. Seren’i İsmail Bey’e şikayet ederek, Seren ve Uras’ın yarattığı kaosun kurula kadar gitmesini sağladı. Seren, kurul nihai bir karar verene kadar hastaneden uzaklaştırılırken; Uras, bu karara engel olmak için İsmail Bey’e dil döktüyse de kurulun çizgileri keskindi. Bahar, Evren, Çağla ve Harun buna sebep olan köstebeğin peşindeyken; Bahar ve Evren de artık Harun ve Maral hakkındaki sırrı öğrendi.

        Harun, gerçeğin bilinmesinden dolayı büyük bir rahatsızlık hissederken, bunun üzerine Bahar ve Evren’in yakınlığıyla adeta sabrı sınandı. Diğer yandan, Uras hâlâ Seren’den affını dilemeye devam etti. Uras her şeyi düzeltebileceğini düşünürken, boşanmak için kanıt arayan Seren’in kucağına düştü.

        Seren hastaneden uzaklaştırılıyor;

        REKLAM

        “İsmail Bey her şeyi öğrenmiş”;

        Harun, Bahar ve Evreni yakaladı;

        Sırların rüzgarında Uras, kaderi kimin elinde olduğunu bilmeden kayıp hard diski ararken, adeta gökte aradığını yerde buldu. Hastanedekiler köstebeğin peşindeyken, kimse ellerinden kayan büyük kanıtı fark etmedi. Bu sırada Rengin’in geçmişinden, kalbinde Rengin'le gelen Kadın Doğum Uzmanı Profesör Çağlar Işıktan, dizide yeni duyguların sinyallerini verirken bir yandan da Naz hakkında beklenmeyen bir haber getirdi.

        Naz’ın bebeği hakkındaki gerçeği öğrenen Maral, beklediği piyonunu buldu. Soluğu Naz’ın yanında alan Maral, bebek hakkındaki gerçeği Naz’a karşı koz olarak kullandı; Evren’le bir araya gelmesine yardım etmesi karşılığında kendi istediği, yani Harun’un istediği Bahar’ı almayı planladı.

        REKLAM

        “Seni bir daha kaybetmek istemiyorum”;

        Bölümün finalinde ise Uras ve Seren barışmaya karar verdi. İkisi de birbirinin aklında gizli planlar olduğunu tahmin edemedi. Her şey yolundaymış gibi Bahar ve ailenin geri kalanına duyurmaya gelmişlerken; Parla ve Umay’ın eve kanlar içinde gelmesiyle herkes neye uğradığını şaşırdı. Parla ve Umay’ın başına neler geldiği merak konusu olurken, yeniden dağıtılan kartlar izleyicide yeni bölüm için heyecanı artırdı.

        “Ne oldu size?”;

        Mehmet Can Bindal‘ın yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgâr, Buğra Gülsoy, Mert Turak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Esra Rusan, Hayal Köseoğlu, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Can Kızıltuğ, İrem Kahyaoğlu, Mert Öner ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer almaya devam ediyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Habertürk Anasayfa