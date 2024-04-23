BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 9. Bölümünde; Timur ile Rengin kaçınılmaz sona doğru yaklaşmaktadır. Timur, Bahar’a her şeyi itiraf etme noktasına gelir. Bu nedenle Rengin, kendisini yeni ve büyük kararların eşiğinde bulur.Yaşadığı şüphenin çıkmazındaki Bahar’ın sağlık durumu kötüleşir. Yakın çevresi Bahar’a destek olmak için kolları sıvar. Organ yetmezliği tanısı ile gelen yeni bir hasta Bahar’da çok tanıdık duygular uyandırır. Bu hastaya yardımcı olabilmek Bahar için kişisel bir mesele halini alır. Bahar aradığı desteği kadın dayanışmasında bulacaktır.Timur gerçeklerin üstünü kapamaya çalışsa da sırrı git gide yayılır. Rengin’in yaptığı baskılar Timur’u kaçınılmaz bir sona doğru götürür. Hastaneye bağış toplamak için düzenlenen balo sırasında büyük bir gerçek ortaya çıkacaktır.