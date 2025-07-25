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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahar Aksu cinayeti gibi! Tam vahşet! | Son dakika haberleri

        Bahar Aksu cinayeti gibi! Tam vahşet!

        İstanbul Şişli'de geçtiğimiz aylarda sokak ortasında eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu cinayetinin bir benzeri Malatya'da meydana geldi. Kan donduran olayda, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya, eski kocasının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Dehşet anlarının görüntüsü de ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:47 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:47
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        Bahar Aksu cinayeti gibi! Tam vahşet!
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bir kadının, eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü cinayet anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre olay, 21 Temmuz Pazartesi günü sabah sabah saatlerinde Hekimhan ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya (36) ile eski eşi G.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

        ÇANTASINDA ÇIKARDIĞI SİLAHI DEFALARCA ATEŞLEDİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı ve talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.

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