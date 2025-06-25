Bahar Aksu cinayetinde dosya ikinci kez mütalaaya gönderildi

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin 4 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor.

Bir önceki celse duruşma savcısı esas halkındaki mütalaasını sunmuştu. Mütalaada, sanık Rüstem Elibol'un 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 14 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3'er yıldan 10'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

SAVCI MÜTALAADA DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTEDİ

Bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Bahar Aksu’nun ailesi ve çok sayıda izleyici duruşmaya katıldı. Duruşma savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve mütalaada değişiklik yapmak üzere dosyanın kendisine gönderilmesini talep etti.

ERTELENDİ

Söz verilen tutuklu sanık Rüstem Elibol, mahkemeye yazılı beyan sunacağını söylerken diğer sanıklar tahliyelerini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve dosyanın tekrardan mütalaaya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.