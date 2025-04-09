Show TV’nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar, bayram tatili sonrası dün akşam 41. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 41. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.