Bahar 29. bölüm izle! Show TV ile Bahar son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin MF Yapım imzalı dizisi Bahar 29. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini U Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin son bölümünde; Evren'in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Bahar 29. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 17 Aralık 2024 Show TV Bahar son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
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Show TV’nin sevilen dizisi Bahar 29. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı MF Yapım imzalı Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. bölümünde Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Bahar 29. bölüm izle ekranı haberimizde yer alıyor. İşte, Show TV Bahar son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri…
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BAHAR’IN 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Bahar'ın 29. Bölümünde; Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir.
Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir.
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Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar.
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Evren’in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye’dedir.
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Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır, hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.
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Tüm bu sorunlarla boğuşan Bahar, kötü bir haber alan can dostu Çağla’yı istemeden ihmal eder. Timur ise özellikle ihmal etmeye çalıştığı Efsun’la olmayacak yerlerde denk gelmektedir.
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Riskli bir ameliyat, ameliyathane kapısında merakla bekleyen Bahar, Cem, Umay ve hepsinin aklında tek bir soru: acaba bu operasyon en başından beri bir hata mıydı?
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BAHAR SON BÖLÜM CANLI İZLE
17 Aralık Salı akşamı ekrana gelen Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisinin 29. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.