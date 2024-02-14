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        Haberler Yaşam Bağlarını abartılı şakalarıyla güçlendiren kardeşlerin fotoğrafları

        Bağlarını abartılı şakalarıyla güçlendiren kardeşlerin fotoğrafları

        Kardeşler birbirlerini çok iyi tanıdıkları için abartı içeren şakalar yapabilirler. Böyle durumlar yaşayan insanlar ise bu anları internette paylaşarak diğer insanların gülmesini de sağlayabilir. İşte, sizin için kardeşinin yaptığı şaka yüzünden şoka uğrayan insanların fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 14.02.2024 - 14:01
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        • 1

          Kardeşler genellikle birbirini anlar, destekler ve eğlenmek isterler. Bununla beraber bazı kardeşler, aralarındaki bağa güvenerek abartılı şakalar yapabilirler. Böyle anlar yaşayan kişiler bu komik durumları internette paylaşabilir. İşte kardeşler arasında geçen bu eğlenceli anların fotoğrafları ve paylaşanların yorumları...

        • 2

          ''Kız kardeşimden bana biraz pasta ayırmasını istemiştim.''

        • 3

          ''Abim ve eşi, benden fotoğraflarını daha iyi gösterecek bir photoshop yapmamı istediler. Onları hayal kırıklığına uğrattığımı sanmıyorum, bence çok güzel oldu.''

        • 4

          ''Ben işteyken 1 hafta önce sipariş ettiğim spor ayakkabılarım eve teslim edildi bu yüzden kardeşimden fotoğraf istedim.''

        • 5

          ''Kız kardeşimin boynu uzun olduğu için lakabı zürafa ve bundan nefret ediyor. Bu tişört benim ona doğum günü hediyem olacak.''

        • 6

          ''Abimle birbirimize her yıl fotoğrafımızın olduğu bir baskılı tişört hediye ediyoruz. Şu anda bu tişörtün 7. seviyesindeyiz.''

        • 7

          ''Kız kardeşim ve ben her zaman birbirimizin hediyelerinin açılmasını zorlaştırıyoruz. Bunu eğlence haline getirdik ancak bu sefer benden gerçekten nefret edecek.''

        • 8

          ''Kardeşimin fotoğrafını Facebook'ta paylaşmıştım bu yüzden fark edince arayıp silmem için yalvardı. Ancak Reddit'te paylaşmamam gerektiği hakkında hiçbir şey söylemedi bu yüzden burada paylaşıyorum.''

        • 9

          ''Abimin çalışması gerekiyordu ve evdeki yiyeceklerden birazını ona ayırmamı istemesi üzerine bu tabağı oluşturdum.''

        • 10

          ''Kız kardeşimin nişanlısının bekarlığa veda partisi için yüz maskeleri yaptım.''

        • 11

          ''Erkek kardeşimin beni sinirlendirmek için özellikle yaptığı şeye bakın.''

        • 12

          ''Hokey kupası ve madalyasını tutan abimin fotoğrafını gururla soğan halkamı göstererek bozmuştum.''

        • 13

          ''Erkek kardeşim mezun olduğumda bana 'yapman gerekeni yaptın, işte bu parayı hak ettin' yazan bir kağıtla beraber para bıraktı.''

        • 14

          ''Geçen hafta ben yokken kardeşim banyomuzu temizleyip düzenledi. Dün gece banyoyu biraz dağınık bıraktığım için bu küçük sahneyi hazırlamış.''

        • 15

          ''Abim baro sınavında başarısız oldu. Bu nedenle ona 'en azından boynun uzadı' yazan bir kutlama pastası yaptım.''

        • 16

          ''Kardeşim mumları söndüremediği için ağlıyor ve ben ise bu durumdan keyif alıyorum.''

        • 17

          ''Yüz değiştirme filtresi, birbirimize sandığımızdan daha çok benzediğimizi kanıtladı.''

          Kaynak: Reddit

          Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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