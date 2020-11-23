Bağkur prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Prim borcu bulunanlar sosyal güvenlik merkezlerine gitmeden posta yoluyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Ödemelerini de banka kartıyla veya kredi kartıyla gerçekleştirebilecekler. İşte e-devlet bağkur prim borcu yapılandırma işlemi

BAĞ-KUR PRİM BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

BAĞ-KUR prim borçları için e-Devlet üzerinden veya örneği SGK internet sitesinde bulunan formun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla yapılabilecek.

İLK TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ 1 MART 2021

Yapılandırılan tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemeyi 1 Mart 2021 tarihine kadar yapabilecekler. Taksit seçeneğini tercih edenler de ilk taksiti bu tarihe kadar ödeyecekler. SGK'ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenecek.

ÖNCEKİ YAPILANDIRMANIN KALAN TAKSİTLERİNE YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKI

2018 yılında çıkartılan 7143 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmış olanlar, isterlerse kalan taksitlerini bu kanun kapsamında yapılandırarak yeniden üç yıl vadede ödeme imkânına kavuşacaklar.

Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmuş ancak taksitleri ödemediği için yapılandırması bozulmuş kişiler de normal yapılandırma başvurusu yapacaklar.

KAPICI PRİM BORCU BULUNAN KAT MALİKLERİNE BİREYSEL YAPILANDIRMA HAKKI

Apartmanda çalıştırılan kapıcı ve diğer görevlilerden dolayı prim borcu bulunanlar da yapılandırma hakkından yararlanabilecekler. Yapılandırma başvurusu kat malikleri kurulu tarafından yapılırsa, apartmana ait borçların tamamı yapılandırma kapsamına dahil edilecek. Ancak, kat malikleri kurulunda ortak karar alınamaması halinde her bir kat maliki kendi hissesine düşen borç için yapılandırma başvurusunda bulunabilecek.