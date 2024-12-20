Bağışladığı organları 3 hastaya umut oldu

Bursa’da yaşayan Ali Veysel Küçüksoy, 13 Aralık Cuma günü 112 Acil Ambulansı ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde Küçüksoy'un, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakıma alınan Küçüksoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Hastane organ nakil yetkilileri, Küçüksoy'un ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu hastane bünyesinde organ nakil çalışmalarına başlandı.

Küçüksoy'un iki böbreği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderilirken, karaciğeri ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.