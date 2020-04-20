20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bağışıklık sistemi bizi kış aylarında ayakta tutabilen ve sağlıklı olmamızı sağlayan bir sistemdir. Soğuk algınlığı ya da gribe yakalanıldığında akla ilk gelen C vitamini almayı fazlalaştırmanın iyileşmeyi sağladığı bilinmektedir. Bu durum doğrudur fakat tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda C vitaminini, çinko ile desteklemek gerekmektedir. Çünkü kişiyi enfeksiyondan koruyan beyaz kan hücreleri çinko ile güçlenmektedir. Bunun için çinko alımı son derece önemlidir.
Kısaca bağışıklık sistemimizi korumak için önerilen ipuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz;
Sindirim sistemini güçlendirmek; güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan en önemli şeylerden biri de sağlıklı ve işlevsel bağırsaklardır. Bağırsaklarımızda yaşayan probiyotik bakterileri güçlendirmek aynı zamanda bağışıklık sistemimizi de güçlendirecektir. Yardımcı olarak alabileceğimiz besinler kefir gibi fermante ürünler olabilmektedir.
İşlenmiş gıdaları kullanmamak; şeker ve glüten içeren işlenen gıdalardan uzak durmak gerekmektedir. Bunun yerine orta derece de pişirdiğimiz taze sebzeleri tüketebiliriz.
Çinko; öncesinde de bahsettiğimiz gibi çok önemli bir besindir. Yapılan araştırmalara göre çinko içeren gıdalar tüketmemiz soğuk algınlığının etkilerini daha kısa süreye indirgediği tespit edilmiştir. Bu besinler; kabak, ıspanak, fındık, bezelye, yağsız kırmızı et, deniz ürünleri, kepekli ekmekler ve kahvaltılık tahıllarda oldukça fazla bulunmaktadır.
Uyku düzeni; kış aylarında soğuk algınlığı ve gribi önleyecek önemli etkenlerden biri de düzenli uykudan geçmektedir. Kendinizi sağlıklı hissetmediğiniz zamanlarda gün içerisinde yaptığınız egzersizleri azaltabilirsiniz ama uyku düzeninizi kesinlikle bozmamalısınız.
Ellerin temizliği; gün içerisinde milyonlarca mikrobun bulunduğu ve birçok kişinin dokunduğu yerlere temas etmekteyiz. Mikropların kolaylıkla bulaştığı bir yolda ellerimizi iyice temizleyememekten geçmektedir. Günümüzde kullandığımız sabunlar elleri içerisinde barındırdığı kimyasallardan dolayı yeterli düzeyde temizleyememektedir. Bu nedenle eski zamanlarda insanların kullandığı bir yöntem olarak ellerimizi sterilize etmek için bir damla lavanta yağı kullanmamız tavsiye edilmektedir.
Hava sirkülasyonunu sağlama; bulunduğumuz ortam içerisindeki değişmeyen havanın sürekli kapalı kalması, mikropların artmasını ve bu durumda hastalıklara davetiye çıkarılmasına neden olmaktadır. Mutlaka bulunduğumuz yerlerde kış ayında olsak da kısa bir süreliğine pencerelerinizi açarak, bulunduğunuz havayı değiştirmeniz sağlığınızı korumanız açısından son derece önemlidir. Çünkü mikroplar soğuk havalarda çoğalmazlar ve bulaşma oranları düşer. Bu yüzden kısa süreli de olsa pencerelerinizi açarak mutlaka temiz hava almalı ve evinizin havasını değiştirmelisiniz.
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