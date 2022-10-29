SOĞAN VE SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin, mineral ve antioksidan açısından oldukça zengin olan soğan ve sarımsak hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getiren ilaç niteliğinde. Soğan B6, C vitamini, folat ve potasyumdan zenginken sarımsak ise yüksek miktarda fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir, manganez ve B kompleks vitaminlerini içeriyor.

Bu kadar besleyici bileşenin yanında, düşük kalorili olduklarından bu şifalı sebzeleri her gün yemeklerinize sınırsızca eklemenizde hiçbir sakınca olmadığını da belirtelim.