Bu uygulamalarla vaktinizi en iyi şekilde değerlendirebilir; sürükleyici bir kitap, TV dizisi, podcast ya da oyunun tadını çıkarabilirsiniz. Ve hatta yine evinizden çıkmadan, belki de çok merak ettiğiniz ama yıllardır ertelediğiniz müzeleri ve tarihi mekanları bile gezebilirsiniz… Necdet Çalışkan derledi...