AA

Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, yaptığı açıklamada, başkentteki Uluslararası Havalimanı yakınına düşen Katyuşa füzesinin can ve mal kaybına neden olmadığını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre; bu yıl dördüncü kez yapılan füzeli saldırı son olarak 16 Haziran'da da yaşanmıştı. Füzeli saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.