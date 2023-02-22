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Bağcılar deprem riski haritası! Bağcılar mahalleri depreme dayanıklılık durumu nasıl

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Bu ilçelerden biri de Bağcılar ilçesi... Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İBB tarafından yayınlandı. İşte Esenler deprem riski ve haritası...

Giriş: 22.02.2023 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bağcılar deprem riski ve dayanıklılık haritası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın ardından kamuoyuyla paylaşıldı! Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. Bağcılar ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Bağcılar deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Bağcılar mahalleleri depre riski haritası...

  • BAĞCILAR TARİHİ COĞRAFYASI VE NÜFUSU

    Bağcılar, İstanbul Avrupa Yakası'nda bir ilçedir. İstanbul'un ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip 4. ilçedir. Ulaşım açısından zengin bir ilçedir. Bağcılar'ın 2022 yılında nüfusu 740.069 olmuştur.

     

     

  • Bağcılar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırları içinde yer alır. Yüzölçümü 22 km²'dir. Göç alan bir ilçedir. E-5 ile TEM Otoyolu arasında kalmaktadır. Güneyinde Bahçelievler, batısında Küçükçekmece, kuzeybatısında Başakşehir, doğusunda Güngören, kuzeyinde Esenler, Esenler ve Başakşehir'e bağlı askerî araziler bulunmaktadır. Denize kıyısı yoktur. Aşınma ile meydana gelmiş yer yer düz ve dalgalı bir platoya yayılan Bağcılar ilçesinin denizden yüksekliği 50 - 130 metre arasında değişkenlik gösterir.

  • BAĞCILAR RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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