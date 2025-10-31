Habertürk
        Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde bodrum kattaki dairede tüp patlamasıyla çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken binada hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 22:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 22:48
        Bağcılar'da bir dairede tüp patlaması sonucu çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı.

        Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.

        #bağcılar tüp patlaması
        #haberler
