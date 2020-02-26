Bafra pidesi tarifi, nasıl yapılır?

Bafra Pidesi nasıl yapılır? Karadeniz’in kalbinden gelmiş olan bu lezzet. İçerisindeki kıymasıyla kıtır kıtır hamuruyla ağzınızın suyu akıtıp her ısırıkta sizi mutlu edecektir. Dilerseniz Bafra Pidesi için gerekli malzemeler aşağıda yer almaktadır deneyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Bafra Pidesi Malzemeler:

2 su bardağı ılık su

Yarım Paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı şeker

4-5 bardak un

Bafra Pidesi İç Harcı için:

500 gram kıyma

2 adet sivri biber

Biraz sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Bafra Pidesi Üzeri için:

Biraz sıvıyağ

1 yumurta sarısı

Fırından çıkınca üzerine: Tereyağı

Bafra Pidesi Yapılışı:

Teflon tava yahut bir tencere içerisinde kıymalarımızı koyup suyunu çekene kadar pişirelim.

Soğanları küçük küçük doğrayarak kıymanın içerisine atalım.

Üzerine sıvı yağ ekleyip biraz daha kavuralım.

Soğanların kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim.

Daha sonra tereyağını ekleyip kavurmaya devam edelim.

Baharatlarını ekleyip soğuması için kıymalı harcımızı ocaktan alalım.

Unumuzu karıştırma kabına ekliyoruz.

Üzerine şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz.

Ortasını havuz gibi açtığımız unun ortasına suyu döküyoruz.

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyoruz.

Hamurumuzun üzerini örtüp iki katı büyüklüğe gelene kadar bekliyoruz

Hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parça koparıp beze haline getiriyoruz.

İnce uzun bir şekilde kopardığımız hamur parçasını açıyoruz.

Hamurun her tarafına eşit olacak şekilde kıymalı harçtan koyup kenar kısımlarından tutup birbirine birleştiriyoruz.

Üzerine dilerseniz yumurta sarısıyla yağı sürebilirsiniz.

Orijinal tariflerde bu karışım sürülmez sadece fırından çıktığında tereyağı sürülür.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırından aldığımız pidelere bol tereyağı sürüp yanında köpüklü ayranla servis edebilirsiniz.