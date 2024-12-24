Bafetimbi Gomis'ten milli takım itirafı!

Fransız eski futbolcu Bafetimbi Gomis, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Milli takım seçimiyle ilgili konuşan Gomis, "Milli takım seçimimi Fransa'dan yana kullandım. Bu benim hikayemdi. Ama Senegal'in her zaman bende yeri farklı. Evde Senegal yerel dilini konuşuyorduk. Bundan gurur duyuyorum. Bugün seçim yapacak olsaydım kararım farklı olabilirdi." dedi."

REKLAM advertisement1

"Saint-Etienne mi, Lyon mu?" sorusuna "Bu soru annen mi, baban mı? sorusuyla aynı. Burada seçim yapamam çünkü hayatımın neredeyse 15 yılı bu iki kulüpte geçti." ifadelerini kullandı.

"EN VERİMLİ SEZONUMDU" Marsilya dönemiyle ilgili de konuşan Fransız futbolcu, "Marsilya dönemi benim en verimli sezonumdu, en çok gelişim gösterdiğim yıldı. O dönem yaptıklarım çok önemliydi. O dönem daha büyük bir forvet transfer etme projeleri vardı. Marsilya'yla ilgili sadece olumlu şeyler düşünüyorum. Marsilya kendimi yeniden kanıtlamak için iyi bir vitrindi." açıklamasını yaptı. Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Bafetimbi Gomis, 10 Kasım 2024 yılında kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.