05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz basınında yer alan habere göre, Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin ikinci oğlu, Veliaht Prens Halid El Kasımi (39) kentin lüks semti Knigthsbridge'deki evinde pazartesi sabahı ölü bulundu.
Polis kaynaklarına dayandırılan haberde, moda tasarımcısı El Kasımi'nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü iddia edildi.
Polisin, ihbar üzerine gittiği evde Prens Halid'in cesediyle önemli miktarda uyuşturucu bulduğu belirtildi.
Yerel basın, Veliaht Prens'in evinde verdiği cinsel nitelikte bir partinin sonunda hayatını kaybettiğini iddia etti.
SİYAH TÜLE SARILDI
Cenazesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne getirilen Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi, dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze namazı ve törenine Sultan el Kasımi'nin babası Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, Acman Emiri Şeyh Humayid Bin Raşid en Nuaymi, Ummül-Kayveyn Emiri Şeyh Saud bin Raşid Al Mu'alla ve Resü'l-Hayme Emiri Saud bin Sakr el Kasımi katıldı.Şeyhin cenazesinin siyah bir tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir tür cenaze geleneği olduğu aktarıldı.
AĞABEYİ DE UYUŞTURUCAN ÖLMÜŞTÜ
Öte yandan, Halid El Kasımi'nin ölümün ardından Sharjah'ta 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.
Ailenin resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Prens Halid'in ölümü için "Tasarım dünyası büyük bir filozofu ve sanatçıyı kaybetti." ifadesine yer verildi.
Veliaht Prens'in "sosyo-politik sorunları kavrayışı ve bunlara hassasiyeti" övülürken, Orta Doğu ve Batı dünyası arasındaki ilişkilere özellikle duyarlı olduğuna işaret edildi.
Sharjah Emiri Şeyh Sultan bin Muhammed El Kasımi'nin büyük oğlu ve hayatını kaybeden Veliaht Prens'in ağabeyi de 1999'da İngiltere'nin Sussex bölgesindeki aile malikanesinde aşırı dozda eroin kullanımına bağlı olarak 24 yaşında ölmüştü.
Sharjah, BAE'yi oluşturan 7 emirlik arasında yer alıyor.
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