03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
39 yaşında İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden Kasımi, erkek giyim markası sahibiydi. Kasımi, 3 hafta önce Londra moda haftasında koleksiyonunu sergilemişti. BAE'den yetkili bir isim, Şeyh Şeyh Halid bin Sultan El Kasımi'nin ölümünden dolayı çok üzgün olduklarını, Allah'a dua ettiklerini söyledi.
Şeyh Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasımi'nin diğer oğlu Şeyh Muhammed Bin Sultan Bin Muhammed El Kasımi'yi 1999’da henüz 24 yaşındayken yaşamını yitirmiş, o dönem gazeteler Şeyh Muhammed'in aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü, banyoda yanında şırıngalarla ölü bulunduğunu yazmıştı.
Bazı kaynaklar, Kasımi'nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve seks partisi yapıldığını söyledi.
The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, "Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid'in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi" dedi.
Şeyh Halid'in doğduğu Şarika kentinde üç gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.
Arkadaşı Perulu fotoğrafçı Mariano Vivanco, Instagram hesabından Şeyh Halid'in fotoğrafıyla paylaştığı mesajda, "Sen her zaman benim meleğim olacaksın. Huzur içinde yat" yazdı.
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