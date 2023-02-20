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BAE, depremzedeler için 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin 11 ilini ve Suriye'nin kuzeybatısını vuran Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle afetzedelere şu ana kadar 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi

Giriş: 20.02.2023 - 02:15 | Güncelleme: ABONE OL
BAE, depremzedelere 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi
BAE, depremzedelere 118 uçakla yardım malzemesi gönderdi
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AA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımları ulaştıran uçak sayısının 118'e ulaştığını duyurdu.

BAE haber ajansı WAM, Türkiye'ye 42, Suriye'ye 76 sefer olmak üzere toplam 118 uçakla, gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 3 bin 375 ton malzeme ulaştırıldığını kaydetti.

Yardımlar BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek olmak için başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında gönderiliyor.

AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için açılan resmi "Sahem Platform" adlı kampanyaya 1 milyon 711 bin kişinin katkısıyla yaklaşık 111 milyon dolar bağış toplandığı ve yardım kampanyasının devam ettiği belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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