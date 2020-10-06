Badem veya Prunus Dulcis (aynı zamanda Amygdalus Communis Lauranne olarak da bilinir),Pakistan'daki İndus Nehri’ne kadar Güneybatı Asya ve Ortadoğu'da yetişen bir bitkidir. Prunus Dulcis yenilebilir badem tohumlarının yetiştiği ağacı ifade eden bitkinin Latince adıdır. Besleyici içi beyaz yemişi ve bir kabuk ile kaplı dış gövdesi ile popüler bir gıdadır. Çiftçiler yüzyıllar öncesinde, badem ağaçlarını aşılamayı bularak tatlı bademin doğru bir şekilde nasıl seçilebildiğini ve üretilebildiğini keşfettiler. Böylece, çiftçiler badem türlerini tanımlamaya başlamışlardır. Acı bademler daha çok yağ halinde kullanılırdı. Acı badem yağı tatlı badem yağından ayrı bir ürün olsa da ikisi de benzer besin değerlerine sahiptir. Tatlı badem yağı; bitkinin çekirdeği ezilerek hazırlanır. Tatlı badem yağı ve acı badem yağı arasındaki temel fark farklı badem ağacı türlerinden temin edilmeleridir. ABD'de, ticari olarak yetiştirilen ve dağıtılan tüm bademler, tatlı bademlerdir. Badem, Orta Doğu ve Asya menşeili olup, yakın dönemlere kadar ABD'ye henüz taşınmamıştı. ABD ve Avrupa'nın badem ağacını ilk yetiştirme girişimleri 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Çoğu bitkide olduğu gibi, bademler de genel kategorileri içinde çeşitlilik göstermektedir. İspanya'da özel olarak hasat edilen bir ürün olan Marcona bademi farklı bir türdür ve popülerliği günden güne artmaktadır. Marcona bademleri yemek pişirmek için çok uygun bademlerdir. Yemeklerin ve tatlıların içinde tatlı veya “ıslak” bir doku yaratmaktadırlar.

Çiğ bademden elde edilen doğal bir yağdır. Soğuk sıkma yöntemi ile bu yağ elde ediliyor. Sarı rengi ve güzel kokuya sahiptir. Badem yağının içerisinde bulunan yağ asitleri sayesinde vücudumuzda oldukça yararlı bir duruma geliyor. Badem yağının içinde %70 oleik asit vardır. A vitamini ve K vitaminibadem yağının içerisinde vardır. Badem yağı özellikle saç ve cilt sağlığı açısından önemli bir yere sahiptir. Genellikle kozmetik ürünlerin içeriğinde badem yağı kullanılmaktadır. Bunun dışından yüksek miktarda protein içermektedir. Kuru ve çatlak ciltleri çok olumlu etkiler ve pürüzlerini giderir. Ayrıca saç besleyici olup, saç dökülmesini önler. Özellikle karın, bel, basen ve kalça kısmında oluşan cilt çatlaklarının giderilmesinde, besleyici, onarıcı, koruyucu, yumuşatıcı ve nemlendirici olarak cilt bakımında badem yağı kullanılmaktadır.

Badem Yağı Faydaları Nelerdir?

Badem yağının içinde bolca vitamin olduğu için cildi güzel besliyor ve nemlendiriyor. Soğuk havalarda cildi kuruyanlar için badem yağı nemlendirmek için birebirdir.

Cildinizdeki tahrişler, çatlaklara, döküntülere iyi geliyor.

Çatlamış ya da kurumuş dudaklarınıza her gün badem yağı sürebilirsiniz.

Göz altı morluklarına, yaşlanmaya karşı ciddi bir koruyucudur.

İltihaplı yaralara ve egzamalara oldukça iyi geliyor.

Cildinizi güneşten koruyor. Güneşe çıkmadan önce yüzünüze, kollarınıza sürün ve böylelikle güneşin tehlikeli ışınlarından vücudunuzu korumuş olacaksınız.

Dökülen saçlarınıza, kaşlarınıza, kirpiklerinize hatta sakallarınıza badem yağı oldukça etkilidir. Mutlaka yatmadan önce badem yağını dökülen yerlere kulak pamuğu ile sürebilirsiniz. Devamlı yaptığınızda mucizesini göreceksiniz.

Ağız yoluyla badem yağını aldığınızda bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kabızlık ve hazımsızlıkta badem yağı çok yararlıdır.

Soğuk algınlığı ve bronşiti olumlu yönde etkilemektedir.

Böbrek ağrılarını hafifletir.

Baş ağrılarına iyi gelir.

Saç derisinde ve ciltte egzama kaşıntılarını azaltmaktadır.

Ciltte oluşan leke, sivilce ve siyah noktaları giderme özelliği bulunmaktadır.

Tatlı badem yağı adeta cildimize kusursuz bir güzellik vadediyor. Yağ, cilt tonunu eşitler, pürüzsüzleştirir ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu yağ tüm cilt tipleri için nemlendirici görevi tutuyor.

Badem yağının içerisinde bulunan; A vitamini, B vitamini ve E vitamini, sivilceleri kurutmada büyük rol oynar. Cilt yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt bakımı ve sivilce tedavisinde doğal bir tedavi yöntemidir.

Biz kadınların en fazla zorluk çektiği konulardan biri de hiç kuşkusuz ki makyaj temizleme. Makyaj yapmak kadar makyaj temizlemekte bir o kadar da önemli. Bu durumda kimyasal bir ürünü tercih etmek yerine doğal ürünlere başvurmanız daha doğrudur. Tatlı badem yağı, birçok makyaj temizleme ürününe göre oldukça etkili.

Badem yağı; yemeklere, salatalara ya da doğrudan bir bardak suya birkaç damla olacak şekilde eklendiğinde; kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor, içindeki potasyum, yağ asitleri ve protein sayesinde kanın damarlarımızdaki akışının sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlıyor.

Bu özelliği sayesinde tansiyon ve kolesterole de iyi geldiği söyleniyor.

Yine ağız yoluyla tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor.

İçindeki yağ asitleri sayesinde sinir sistemini de olumlu yönde etkileyen badem yağı, hafızayı güçlendirmesinden tutun da kas ağrılarına kadar gündelik hayatımızda çok sık karşılaştığımız sorunların da çözümü oluyor.

Son olarak, badem yağının özellikle çocuklarda kemik gelişimine katkıda bulunuyor.

Badem Yağı Nasıl Kullanılmalıdır?

Yiyeceklerinizde ya da suyun içerisine birkaç damla damlatarak kullanabilirsiniz. Badem yağını tüketecekseniz 2 haftada bir 5 gün ara vermelisiniz.

Cildinize kullanacaksanız az miktarda her gün yüzünüze ve saçlarınıza, kirpiklerinize kullanabilirsiniz.

Saçınıza kullanacaksanız şampuanın içine damlatırsanız her duşta kullanabilirsiniz.

İsterseniz E vitamini kapsülleri ve zeytinyağı ile karıştırıp saçınıza maske yapabilirsiniz.