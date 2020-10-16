Bademin vücudumuza faydaları tartışmasız. Bademi tavuk yemekleri ve pilavlarda kullandık. Şimdi sizlere içi ve üzeri bademli enfes bir badem çorbası tarifi vereceğim.

Yapılışı da gayetle kolay. Şimdiden afiyet olsun.

Kaç Kişilik: 2-3

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Badem Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

130 gram kavrulmamış badem

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı süt

3 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Muskat

Üzeri İçin;

Yarım çay bardağı file badem

1 tatlı kaşığı tereyağı

Badem Çorbası Yapılışı:

Bademleri geniş bir kaba alarak, üzerlerini geçecek kadar kaynar su ekleyin.

Ardından 15-20 dakika bekletin.

Bademler yumuşadıktan sonra, sudan alıp kabuklarını soyun.

Kabuklarını soyduğunuz bademleri un haline gelinceye kadar mutfak robotunda çekin.

Tereyağını uygun bir tencerede eritin.

Unun, kokusu çıkıncaya dek kavurun.

Üzerine un haline getirdiğiniz bademleri ekleyerek, 2-3 dakika daha kavurun.

Üzerine de yavaş yavaş sütü ilave edin.

Bir çırpıcı yardımıyla iyice karıştırın.

Su, muskat rendesi, tuz ve karabiberi de ilave edin.

Kaynayıncaya kadar, devamlı karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın.

5 dakika daha pişirdikten sonra, ocaktan alın.

File bademleri tereyağında hafif kavurun.

Çorbanızın üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbayı pişirmeden önce, bademleri kavurursanız daha lezzetli olur.