Badalan fasulyesi aynı barbunyaya benzeyen dışı beyaz, pişince kuru fasulye ile karıştırılan çok lezzetli bir fasulye. Kuru fasulye gibi önceden ıslatmaya da gerek yok. Barbunya gibi ayıklayıp, pişirebilirsiniz.

Badalan Yemeği Malzemeler:

1 ota boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

1 kilo badalan fasulyesi

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Pul biber

Zeytinyağı

Sıcak su

Badalan Yemeği Tarifi Yapılışı:

Önce soğanlarımızı küp küp doğrayıp, tencereye zeytinyağını alıyoruz.

Daha sonra sararıncaya kadar kavuruyoruz.

Daha sonra salçamızı ve domateslerimizi ekleyip biraz kavuruyoruz.

Kavrulan domateslerimize karabiber, pul biberimizi ilave edip, karıştırıyoruz.

Ayıkladığımız ve yıkadığımız badalan fasulyelerimizi de ilave ediyoruz.

Üzerine 1 yemek kaşığı unumuzu da özleşmesi için ilave edip, biraz karıştırıyoruz.

Sonra sıcak suyumuzu üstüne aşacak şekilde ekleyip, tuzumuzu da damak zevkimize göre ilave edip, kapağını kapatıyoruz.

Ocağın altını biraz kısıp, pişmeye bırakıyoruz.

Suyu azalırsa biraz sıcak su ilave edebiliriz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kuru fasulye gibi ıslatmanıza gerek olmadığı için, tencerede kısık ateşte pişirebilirsiniz.

Düdüklü tencerede 10-15 dakika gibi kısa bir sürede pişirebilirsiniz.