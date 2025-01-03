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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baca temizliği için 5. kata çıkmıştı! | Son dakika haberleri

        Baca temizliği için 5. kata çıkmıştı!

        İstanbul Büyükçekmece'de, baca temizliği yapan 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam, 5'inci kattan düştü. Sağlam, olay yerinde hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 08:54 Güncelleme: 03.01.2025 - 09:33
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        Baca temizliği için 5. kata çıkmıştı!
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        İstanbul'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Dizdariye Mahallesi Kamelya sokakta meydana geldi.

        İddiaya göre, 40 yaşındaki Adem Osman Sağlam, baca temizliği yapmak için akrabasının yaşadığı 5 katlı apartmana gitti.

        SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER

        İHA'daki habere ve edinilen bilgilere göre, baca temizliği yaptığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattan Sağlam'ın düştüğünü fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden çıkarılan Adem Osman Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adem Osman Sağlam'ın cansız bedeni morga götürülmek üzere çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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