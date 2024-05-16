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        Haberler Dünyadan 'Baby Reindeer' dizisinin 'Martha'sı Fiona Harvey röportaj karşılığında 41 milyon lira istiyor - Magazin haberleri

        'Baby Reindeer' dizisinin 'Martha'sı Fiona Harvey röportaj karşılığında 41 milyon lira istiyor

        Gerçek hikâyeye dayandırılan ve tüm dünyada fenomen olan 'Baby Reindeer' dizisindeki ısrarlı takipçi 'Martha' karakterinin kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, katıldığı televizyon programıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştı. Şimdi ikiyüzlülükle suçladığı programın sunucusundan 1 milyon sterlin (41 milyon TL) talep ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:22
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        • 1

          'Baby Reindeer' dizisi, dijital platformda yayına girdiğinden beri tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Dizide ısrarlı takipçi 'Martha' karakterinin gerçek hayatta kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, ünlü İngiliz televizyoncu Piers Morgan'ın programına katılarak, yaklaşık bir saat boyunca kendisi hakkındaki soruları yanıtlamıştı. Programın videosu 12 saatte 3 buçuk milyondan fazla izlenmiş, büyük ilgi görmüştü.

          Programın kahramanı Fiona Harvey şimdi sunucu Piers Morgan'dan büyük bir ödeme almayı hedefliyor. İddiaya göre bu talep, artık viral olan röportajı için kendisine para ödendikten sonra geldi.

        • 2

          Çok seyredilen diziye ilham veren gerçek kişi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, dünya çapında seyredilen TV programı için yalnızca 313 dolar aldığını iddia ettikten sonra, 7 haneli bir ödeme almayı umduğunu söyledi. Harvey; "Herkese ödedikleri ücretin bu olup olmadığını sordum ve eğer öyleyse, bu yöndeki belgeleri görmek istedim. Bu belgeler henüz gelmedi. Mülakat için bir sözleşme imzalamadım ve çok daha fazlasını isteyeceğim. 250 sterlin gibi önemsiz bir rakamdan daha fazlasını alacağım" dedi.

          Fiona Harvey ayrıca, program sunucusu Piers Morgan'ı, söyleşi boyunca sanki kendisinin tarafındaymış gibi davranmakla suçlayarak; "Hepsi oyunmuş. Hoşça kal bile demedi. Sadece benimle fotoğraf çektirdi. Çünkü yayınlamak için buna ihtiyacı vardı" ifadesini kullandı.

        • 3

          Piers Morgan ve şirketinden 1 milyon sterlin isteyeceğini söyleyen Fiona Harvey, Netflix ile dizinin yaratıcısı, oyuncusu ve gerçek hayattaki kahramanı olan Richard Gadd'a da dava açacağını söyledi.

        • 4

          'MARTHA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ AÇIKLAMADI

          'Baby Reindeer', Richard Gadd'ın gerçek hayatta yaşadıklarını anlatıyor. Dizide; Gadd'ın kendisinin canlandırdığı 'Donny'nin, Jessica Gunning'in hayat verdiği 'Martha' adlı kadın tarafından ısrarlı takip edilmesiyle yaşadıkları konu ediliyor. Dünya çapında bir fenomene dönüşen dizide 'Martha', takıntılı olduğu 'Donny'ye günde yüzlerce mail gönderen, evinin önünde onu bekleyen, ailesini ve arkadaşlarını taciz eden biri.

          Dizinin başrol oyuncusu ve gerçek hayattaki kahramanı olan Richard Gadd, aynı zamanda senaryonun da yazarı. Gadd, Martha'nın gerçekte kim olduğunu hiç açıklamadı.

        • 5

          "ONA MAIL FALAN YOLLAMADIM"

          'Martha'nın kendisi olduğunu söyleyen Fiona Harvey, katıldığı Piers Morgan'ın programında, dizide kendisi hakkındaki iddiaların yalan olduğunu söylemişti. "Hikâyeyi bir de benden dinleyin" diye İskoç avukat Harvey, programda; "Ben ona mail falan yollamadım. Muhtemelen bunu kendisi uyduruyor. Hiçbir fikrim yok doğrusu!" demişti.

          Bir ayda 60 milyondan fazla izlenen diziyi hiç izlemediğini belirten Fiona Harvey, arkadaşlarından ve bazı gazetecilerden duyduklarıyla bazı sahnelerden haberdar olduğunu anlatmıştı.

        • 6

          "O TAM BİR PSİKOPAT!"

          Dizide kendisiyle ilgili anlatılanların korkunç olduğunu söyleyen Fiona Harvey, Richard Gadd'ın kendisini kötü gösterme konusunda iyi iş çıkardığını belirterek, "Richard Gadd'ın psikolojik sorunları olduğunu düşünüyorum. O tam bir psikopat! Dizide anlatıldığı gibi diyet kola değil limonata sipariş ettim. Evet ona 'bebek ren geyiği' diye lakap taktım. Ama bu bir şakaydı. Dizideki gibi perdelerini takmayı da teklif ettim" demişti.

        • 7

          "BEN KİMSEYE SALDIRMADIM"

          Richard Gadd'a binlerce mail yollamadığını ısrarla vurgulayan Fiona Harvey; "Zaten bu kadar maili yazmak kaç saatini alır insanın. Belki birkaç mail yollamışımdır o kadar. E-mail olayı doğru olsa bile gerisi yalan, ben kimseye saldırmadım" ifadesini kullanmıştı.

        • 8

          SUNUCUYA İNANDIRICI GELMEDİ

          Programdan sonra İngiliz The Sun Gazetesi'ne yazı yazan Piers Morgan; "Röportajda şüpheli alarm zillerinin yüksek sesle çaldığı anlar oldu, özellikle de aniden 'E-posta olayı doğru olsa bile geri kalanı değil' dediğinde. Sanki konuşmasında pek açık sözlü değilmiş gibi görünüyor" demişti.

        • 9

          DİZİNİN ŞÖHRETİNDEN YARARLANIYOR

          Kafalarda soru işareti bıraksa da Fiona Harvey, Coventry şehrinde bir gece kulübünde boy göstermeye hazırlanırken dizinin şöhretinden yararlanıyor. Tanıtımda, dizideki 'perde asma' konusunda gönderme yapılarak "Perdelerini asmak için şanslı bir ren geyiğini eve götürebilecek" ifadesi kullanılıyor.

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