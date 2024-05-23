'Baby Mafia' sıradışı bir sergi

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Güncel sanatın önemli temsilcilerinden Tuğberk Selçuk, 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde Karaköy Frankhan’da gerçekleşecek olan 10. kişisel sergisi “Baby Mafia” ile sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, çağdaş sanat tutkunlarını Selçuk'un en son ve kışkırtıcı eserlerini gün yüzüne çıkaracağı sıra dışı bir deneyime davet ediyor.

İki gün sürecek olan “Baby Mafia” adlı pop-up sergide, izleyiciler masumiyet ve güç arasındaki tezatı keşfederken, bebeklerin gizli yeraltı dünyasının beyinleri olarak tasvir edildiği, hayal gücüyle dolu düşündürücü bir dünyaya dalış yapacaklar. Selçuk'un sanatı, geleneksel anlatılara meydan okuyarak, izleyicileri toplumsal ve otorite üzerine büyüleyici ve sürreal bir yorumla etkileşime çağırıyor.

Sanatçının önceki sergilerinde gerçeklik, zihin ve algı gibi konuları sorgulatan eserlerinin ardından, bu son kavramsal serisi de ziyaretçilerin interaktif objelerle etkileşime geçebileceği bir deneyim sunuyor. Selçuk bu son sergisinde ağırlıklı olarak 9 mm’lik kovanlar kullanıyor. 2012 yılından bu yana 9 kişisel sergi açan ve Londra, Seul, Milano ve Basel gibi şehirlerde birçok karma sergide yer alan Tuğberk Selçuk, “Baby Mafia” sergisi ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. “Baby Mafia” sergisi, 28-29 Mayıs 2024 tarihlerinde Selectist’in desteğiyle Karaköy Frankhan’da sanatseverler tarafından deneyimlenebilir.