Babun yavrusu Limon özel bakım görüyor

Babunun gelişiminin iyi gittiğini dile getiren Serpin, "Annesinin kabul etmemesiyle oluşan stresini attı ve bizlere adapte olmaya başladı. Şu anda gayet sakin, mutlu. Kardeşi Nisan heyecanlı ve afacandı. Limon ise daha sakin ve akıllı bir babun" ifadelerini kullandı.