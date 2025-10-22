Babil’in Asma Bahçeleri, adını duyan herkeste bir hayranlık ve merak uyandırır. Efsaneye göre bu muhteşem bahçeler, Mezopotamya’nın en zengin ve görkemli şehirlerinden biri olan Babil’de inşaa edilmiştir. M.Ö. 6. yüzyılda inşa edildiği bilinen bu asma bahçeler, günümüzde hâlâ birçok kişinin dikkatini çeker. Peki Babil’in Asma Bahçeleri hangi şehirde?

Bazı kişiler tarafından Babil’in Asma Bahçeleri’nin Kral II. Nebukadnezar’ın karısı Amytis için yaptırıldığı söylenmıştır. Ancak arkeologlar ve tarihçiler, bu yapının gerçekten var olup olmadığı konusunda yüzyıllardır tartışmaya devam eder. Yine de Asma Bahçeler, antik çağın doğa ve mimariyi harmanlayan en büyüleyici yapılarından biri olarak kabul görmüştür ve günümüzde hâlâ konuşulmayı sürdürür. Peki Babil’in Asma Bahçeleri hangi ülkede?

BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ NEREDE?

Babil'in Asma Bahçeleri nerede? Bu yapının tam konumu kesin olarak bilinmez. Ancak yapılan araştırmalara göre bu bahçelerin günümüz Irak sınırlarında, Hille kenti yakınlarında yer alan antik Babil şehrinde bulunduğu düşünülmüştür. Konu ile ilgili bazı tarihçiler, bahçelerin aslında Ninova (bugünkü Musul) civarında inşa edilmiş olabileceğini de öne sürmüştür.

Babil’in Asma Bahçeleri, insanlığın doğaya duyduğu hayranlığın ve güzelliğe olan tutkusunun bir simgesi olarak kabul edilmiştir. Gerçekten var olup olmadığı hâlâ tam olarak kanıtlanamamış olsa da, Asma Bahçeler efsanesi olarak tarihe geçmiştir. Bu bahçeler, hem tarih hem de mitoloji açısından büyük bir ilham kaynağıdır. BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ HANGİ ŞEHİRDE? Babil'in Asma Bahçeleri hangi şehirde yer alıyor? Söz konusu bahçelerin bulunduğu şehir, Antik Mezopotamya’nın başkenti sayılan Babil’dir. Bu şehir, Fırat Nehri’nin kıyısında kurulmuştur. Ayrıca ticaret, bilim, sanat ve mimarinin geliştiği bir merkez olarak kabul edilir. Bahçelerin bulunduğu yer olarak tahmin edilen Babil şehri, bugün Irak’ın orta kesimlerinde yer alan Hille kasabasına ise son derece yakındır. BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ HANGİ ÜLKEDE? Babil'in Asma Bahçeleri hangi ülkede yer alıyor? Söz konusu destinasyonun bulunduğu bölge, günümüzde Irak sınırları içerisinde kalır. Antik dönemde Mezopotamya adıyla bilinen bu topraklar, insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmıştır. Irak’ın bu bölgesi, Sümer, Akad, Asur ve Babil uygarlıklarının doğduğu yerdir. Bu anlamda Babil’in Asma Bahçeleri’nin de Irak ülkesinde olduğu düşünülür.

BABİL’İN ASMA BAHÇELERİ ÖZELLİKLERİ Babil’in Asma Bahçesi, Antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir.

Günümüz Irak ülkesinde yer aldığı tahmin edilir.

M.Ö. 6. yüzyılda Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından inşa ettirildiği düşünülür.

Efsaneye göre, kral bu bahçeleri dağ manzarasını özleyen karısı Amytis için yaptırmıştır.

Bahçeler, kat kat yükselen teraslardan oluşur ve her katında farklı bitki türleri yetiştirilirdi.

Babil’in Asma Bahçeleri, mühendislik açısından dönemin en gelişmiş hidrolik sistemlerinden birine sahipti.

Babil’in Asma Bahçeleri’nde çeşitli ağaçlar, çiçekler ve asmalar, teraslar boyunca sarkarak “asma” görünümü yaratmıştır.

Antik yazarlar, bu bahçelerin bir vaha gibi yemyeşil ve uzaklardan bile görünecek kadar yüksek olduğunu anlatır.

Günümüzde bu bahçeler ile ilgili bilgilere sadece yazılı kaynaklardan ulaşılabilir. Herhangi bir fiziksel kalıntı bulunamamıştır.

