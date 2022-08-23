Babil İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Matematik, bilim ve mimaride gelişmiş bir uygarlık olan Babiller Türk mü? Babil İmparatorluğu nasıl yok oldu? İşte, Babil İmparatorluğu tarihi hakkında tüm detaylar…

Babiller Kimdir?

Babiller ya da Babil İmparatorluğu; Sami kökenli bir topluluktan meydana gelmektedir ve devletin kurucusu Sumu-Abum’dur. M. Ö. 1894 yılında kurulan ve ilk yıllarında Akadlara bağlı olarak yaşayan Babiller, Hammurabi zamanında büyüyüp gelişmişler ve bölgede söz sahibi olan büyük bir imparatorluk halini almışlardır. Babil İmparatorluğu başkenti ise Babil’dir.

Hammurabi dönemindeki gelişmelerin neticesinde tüm Güney Mezopotamya Babil olarak anılmaya başlamış ve önemli bir şehir olan Nippur devletin kutsal şehri olarak ilan edilmiştir.

Hammurabi’nin ölümünün ardından eski gücünü yitiren Babiller, Asur ve Elam hâkimiyeti altına girmişler ve Babil bu dönemde Asurlular tarafından yıkılarak yeniden inşa edilmiştir.