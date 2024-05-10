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        Haberler Gündem Güncel Babası tarafından bıçakla öldürüldü

        Babası tarafından bıçakla öldürüldü

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde baba ile oğlu arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:06
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        Babası tarafından bıçakla öldürüldü
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        Eskişehir'de babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı'nın Sakintepe Mahallesi Yayla Sokağı'nda ahırda hayvanlarla ilgilenen G.K. ile 29 yaşındaki oğlu Yakup K. arasında tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Tartışma sırasında baba G.K, oğlunu göğsünden bıçakladı. Yaralanan Yakup K. için ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Yakup K, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

        Katil zanlısı baba G.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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        #Eskişehir
        #bıçaklama
        #cinayet
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