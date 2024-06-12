Babanıza sevginizi göstermenin bir yolu: İşte kendilerini özel hissedebilecekleri Babalar Günü hediyeleri!

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan özel bir gündür. İlk kez 20. yüzyılın başlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamış ve daha sonra dünyanın birçok yerinde kutlanmaya başlanan bu günde babalarımıza olan sevgimizi ve minnettarlığımızı göstermek için onlara teşekkür amaçlı alınabilecek bazı hediyeleri haberimizde derledik. İşte, detaylar..