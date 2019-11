Babalar için özel gösterim

Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci'yi bir araya getiren Martin Scorsese imzalı filmi 'The Irishman'in Türkiye'deki özel gösterimi gerçekleşti.

Özel gösterime Abdullah Oğuz, Ali Sunal, Anta Toros, Bige Önal, Burak Deniz, Burcu Esmersoy, Cem Yılmaz, Çağlar Ertuğrul, Demet Akbağ, Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal, Ezel Akay, Gani Müjde, Genco Erkal, Ketche, İlker İnanoğlu, İpek Bilgin, İpek Yazıcı, Kubilay Aka, Nebil Özgentürk, Neslihan Yeldan, Nevra Serezli, Selma Güneri, Umut Sezgin, Varol Yaşaroğlu ve Yetkin Dikinciler katıldı.

Yetkin Dikinciler - Demet Akbağ - Cemal Okan - Sedef İybar

27 Kasım Çarşamba, sadece Netflix'te yayınlanacak olan 'The Irishman', 20'nci yüzyılın en önemli figürleriyle çalışmış ünlü tetikçi ve İkinci Dünya Savaşı gazisi 'Frank Sheeran'ın gözünden savaş sonrası ABD'deki organize suç dünyasını anlatıyor. ABD tarihinin aydınlatılmamış en büyük gizemlerinden efsanevi sendika lideri Jimmy Hoffa'nın kayboluşunu konu alan film, organize suçun perde arkasında yaşanan çatışmalar, rekabet ve siyasi bağlantılarla dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Charles Brandt'ın 'I Heard You Paint Houses' adlı kitabından uyarlanan 'The Irishman', New York'ta çekildi. Daha önce benzeri kullanılmayan bir gençleştirme tekniği kullanıldı.