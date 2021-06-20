BABALAR GÜNÜ mesajları... Hayatımızdaki en kıymetli insanlardan biri olan babalarımızı bu özel günde mutlu etmek istiyoruz fakat kelimeler bazen kifayetsiz kalabiliyor. Biz de Habertürk ailesi olarak en güzel, uzun, kısa, duygusal "Babalar Günü mesajları indir" galerisini derledik. İşte en güzel Babalar Günü mesajları...