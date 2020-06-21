En güzel Babalar Günü mesajları burada... Hayatımızda yeri asla dolduramayacağımız Babalar için Babalar Günü'nde onları en güzel mesajlar ile mutlu edebilirsiniz. Biz de sizler için Babalar Günü'ne özel resimli mesajları, Babalar günü sözleri haberimizde derledik. İşte 21 Haziran Babalar günü mesajları ve sözleri...

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2020

Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!