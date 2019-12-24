Baba Vanga kehanetleri 2020 vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İki gözü görmeyen Bulgar asıllı kahin Baba Vanga ölümünün ardından tam 23 yıl geçmesine rağmen gelecek yıllar için yaptığı kehanetleri takip ediliyor. Daha önce de birçok kehanetleri tuttuğu görülen Baba Vanga'nın 2020 yılı yaptığı açıklamalar araştırılıyor. İşte 2020 baba vanga kehanetleri...

BABA VANGA KEHANETLERİ 2020

*Kör kahinin 2020 yılı için en şaşırtıcı kehaneti ise Rus lider Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşamlarının tehlikede olduğu...

*Baba Vanga'nın geçen yıl ortaya çıkan kehanetlerinde Putin ve Trump'ın hayatlarının tehlikede olacağını öğrenmiştik.

*Baba Vanga'ya göre Rusya lider Vladimir Putin, Kremlin içinden bir suikaste hedef olacak.

*ABD başkanı Donald Trump ise onu sağır bırakacak gizemli bir hastalığa yakalanacak ve sonunda beyin tümörü ile boğuşacak.

*Tekrar eden tahminlerindeki bir başka tema da Asya'nın yok olması.

*2004 yılında 230 binden fazla insanı öldüren tsunamiyi bilen Balkanların Nostradamus'u, yeni tsunami dalgalarının da Asya'yı vuracağını söylemişti.

*Bulgar kahin, Rusya'ya ise bir meteor düşeceğini tahmin ediyor.

*Baba Vanga hayran forumlarında düzenli olarak ortaya çıkan "% 85 doğru" ifadesiyle, öngörülerinin tam yerinde olduğunu ortaya koyuyor.

*2020 yılında da aynı derecede kasvetli, daha fazla tsunami ve deprem öngördü.

*Kör kahinin bir diğer ürküten tahmini de, Avrupa'nın ekonomik çöküşü oldu.

*Baba-vanga.com'a göre, bu rakam Bulgaristan Suggestoloji Enstitüsü eski müdürü Profesör Georgi Lozanov tarafından yapılan araştırmadan alındı.

*Geçmiş başarılarına bakıldığında, Bulgar kahinin tipik bir insanın ötesinde öngörü sahibi olduğunun kanıtı olarak işaret ediyor.

*Baba Vanga'nın evrenin sona ereceği tarih hakkında da bir tahmini var.

*Baba Vanga'ya göre evren 5079 yılında yok olacak.

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga (d. 31 Ocak 1911, Ustrumca, Osmanlı Devleti – ö. 11 Ağustos 1996, Sofya, Bulgaristan),doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova , evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova (Bulgarca: Вангелия Гущерова),kör bir Bulgar mistik, Durugörü. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir Herbalist'dir. Dünyada milyonlarca insan, paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna olmuştur.

Vanga, Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı daha sonra, Ustrumca'da (bugünkü Makedonya Cumhuriyet'inde) doğdu. Sağlık komplikasyonlara muzdarip olarak bir prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Bu yüzden hayatta kalıp kalmayacağı belli olana kadar, yerel geleneklere göre kendisine isim verilmemiştir. Bebekken ilk bağırdığı zaman, bir ebe sokağa çıktı ve yabancı bir isim verilmesini istedi. Yabancı isim olarak Andromache olması teklif edildi, ancak bu "Yunanca" olduğu için reddedildi. İkinci yabancının önerisi de bir Yunan isim oldu, ama bölgede Bulgarlar tarafından popüler olan: Vangelia (Evangelos'dan) kabul edildi.

Vangelia çocukluk yıllarında, mavi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir kızdı. Babası I. Dünya Savaşı sırasında Bulgar Ordusunda, bir İç Makedon Devrimci Örgütü (İMDÖ) aktivisti idi. Vanga uzun bir süre için komşuları bağlı olarak yaşarken, oldukça gençken annesi öldü. Babası sonunda, kızına bir üvey anne olarak, iyi bir kadınla evlendi.

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çar'ı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petrich'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Kuzey Yunanistan'a gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizm'in içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Vanga meme kanserinden 11 Ağustos 1996 tarihinde öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petrich'deki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır.İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulundu.