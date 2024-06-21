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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Babasının silahla vurduğu Nurseda, 7 ay sonra hayatını kaybetti!

        Kocaeli'de annesi ve ağabeyini baba vahşetinde kaybeden ve kendisi de ağır yaralanan Nurseda Acar'dan acı haber geldi. 7 ay boyunca yaşam mücadelesi veren genç kız hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 17:44
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        Baba vahşetinden 7 ay sonra acı haber!
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli uzman çavuş Nevzat Acar’ın (53) boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar ettiği olayda yaralanan kızı Nurseda Acar (23) da 7 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, geçen yıl 23 Kasım tarihinde ayında meydana geldi. Züleyha Acar (47), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi emekli uzman çavuş Nevzat Acar (53) hakkında 2021 yılında uzaklaştırma kararı aldırdı.

        AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Kararın ardından Nevzat Acar memleketi Zonguldak’a yerleşti. Çift ardından boşandı. Boşandıktan 3 gün sonra evinin önünde çocukları Nurseda ve Oğuz Can Acar (26) ile oturan Züleyha Acar, Nevzat Acar’ı görünce binanın en üst katındaki evine çıkarak polisi aradı.

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        Bu sırada binaya giren Nevzat Acar, kendisini durdurmaya çalışan çocukları Oğuz Can Acar ve Nurseda Acar’a defalarca ateş etti. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, Nevzat Acar en üst kata çıktı. Burada telefonda polisle irtibatta olan Züleyha Acar’a da ateş eden Nevzat Acar, bina girişindeki çocuklarının yanına dönerek kendini vurdu.

        EŞİNE 12, OĞLUNA 9, KIZINA DA 3 EL ATEŞ ETMİŞ

        Adrese gelen sağlık ekipleri, Oğuz Can Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Züleyha Acar ve saldırgan Nevzat Acar da yaşamını yitirdi. Nurseda Acar ise Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yapılan incelemede, Nevzat Acar’ın eşine 12, oğluna 9, kızına da 3 el ateş ettiği belirlendi.

        EVLİLİK HAZIRLIKLARI YAPIYORDU

        Olaydan bir gün sonra cenazeleri Zonguldak'a götürülen aileden Nevzat Acar, Çaycuma ilçesi Yukarıdere köyünde, Züleyha ve Oğuz Can Acar ise ilçenin Karalar Mahallesi'nde toprağa verildi.

        Yaklaşık 8 aydır Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gören Nurseda Acar, dün gece yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Nişanlı olduğu ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenilen Acar’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Zonguldak’a gönderildi.

        Öte yandan Nevzat Acar’ın boşanmak istemediği, ailesini tehdit ettiği, olay gününden 3 gün önce boşanma ile sonuçlanan dava kararının eline ulaşmasının ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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        #Nurseda Acar
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