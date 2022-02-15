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Baba dizisi oyuncuları kim, isimleri ne? SHOW TV'DE BAŞLIYOR! Baba dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanacak? Baba oyuncu kadrosu ve karakterleri

Baba dizisi oyuncuları isimleri ne? Baba dizisi konusu ne ve hangi gün yayınlanacak?

Baba dizisi bu akşam Show TV ekranlarında 20:00'da yayın hayatına başlayacak. Ay yapım imzalı dizi her hafta salı akşamı seyircisiyle buluşacak. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Baba dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Baba oyuncuları kim, isimleri ne? Baba dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanacak? Baba dizisi oyuncuları ve karakterleri

15.02.2022 - 12:50 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla ilgileri üzerine çeken Baba dizisi 15 Şubat Salı akşamı yani bu akşam 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Baba dizisi oyuncuları kimler? İşte Baba dizisi konusu ve diziye dair detaylar...

    BABA DİZİSİ KONUSU 

    Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

  • EMİN SARUHANLI - HALUK BİLGİNER

    Mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir adam. Gençliğinde açtığı küçük bir bakkal dükkanından başlayarak adım adım toptancılığa kadar büyütür işini. Sevilen, saygı duyulan, güvenilir, sözünün eri bir baba.

    HALUK BİLGİNER KİMKDİR?

  • KADİR SARUHANLI - TOLGA SARITAŞ

    Emin Saruhanlı’nın en küçük oğlu. Özgürlüğüne düşkün, meraklı ve başına buyruk bir adam. Deneyip yanılarak, gerektiğinde bedel ödeyerek kendi doğrularını bulur. Kardeşleri ve yeğenlerinin haklarını korumak için babasıyla mücadele eder.

    TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

  • FAZİLET SARUHANLI - AYDA AKSEL 

    Geleneklerine bağlı, yetiştiği örf ve adetlere uygun yaşayan, çocuklarını da öyle yetiştiren sevgi dolu bir anne. Emin’le kırk yedi yıldır evliler. Emin ve çocukları arasında köprü vazifesi görür. Kadir’e çok düşkündür.

  • SERVET SARUHANLI - TANER RUMELİ 

    Yaşar’ın kardeşi. Kadir ve Büşra’nın abisi. Yakışıklılığı sayesinde istediklerine hep çok kolay ulaşır. Her kapıyı açan yakışıklılığı, bir tek babasıyla olan ilişkilerinde işe yaramaz. Eğlenceye düşkündür. İlk karısı Münevver’den boşanıp, Şahika ile evlenir.

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