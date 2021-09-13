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Azra Akın: Güzellik kalple olur - Magazin haberleri

Azra Akın: Güzellik kalple olur

Bu yılki Miss Turkey yarışmasının jürisinde yer alan 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, güzelliğin kalp ve duyarlılıkla ilgili olduğunu dile getirdi. Akın, konuyla ilgili, "Güzellik bir bütündür" şeklinde konuştu

13.09.2021 - 08:12 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tatilden döndüğünü ve şu sıralar ajandasının hayli yoğun olduğunu söyleyen Akın, yakında kendisinin de yönetiminde olduğu dernek olarak yanan ormanlar için yardım kampanyası yapacaklarını ifade etti.

    39 yaşındaki Azra Akın, "Yakında bir ödül töreni yapacağız, orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için bağış toplayacağız. İnsanların ihtiyaçları için belediye ile işbirliği ile olacak. Benim misyonum farkındalık yaratmak." diye konuştu.

  • "BAĞIMSIZ SİNEMAYA AYRI BİR TUTKUM VAR"

    Setleri özleyip, özlemediği sorulan Akın, bağımsız sinemaya ayrı bir tutkusu olduğunu ve bir bağımsız sinema projesini değerlendirdiğini ifade etti.

    Ünlü isim, "Şu sıralar bir televizyon programı ve bir bağımsız sinema filmi projesi var önümde. Ben bağımsız filmleri çok istiyorum. Sanat ruhlu biriyim çünkü. Sanat için oyunculuk anlamında çok heyecanlıyım. Ben sahneyi, dans etmeyi seviyorum, farklı roller oynamak istiyorum. Bağımsız sinemaya ayrı bir tutkum var. Elimden geldiğince festivalleri takip ediyorum." dedi.

  • "GÜZELLİK KALPLE OLUR"

    Bu yılki Miss Turkey yarışmasının jürisinde yer alan Azra Akın, son dönemde güzellerin çok donanımlı olduğunu ancak asıl güzelliğin kalp ile olduğunu dile getirdi.

    "Yeni seçilen güzellerin yolları açık olsun." diyen Akın, "Onların yanındayım. Kızlarımız o kadar donanımlı ki başka diller konuşabiliyorlar, güzel hayaller var. Bu yarışma için fiziksel özellikler önemli tabii ama eğitim, sosyal beceri, iletişim kurabilmek, faydalı olmak da var hayatta. Güzellik bir bütündür. Kalp ve duyarlılıkla oluyor. Ben dünya güzeli seçildim. Bunun misyonu aynı zamanda faydalı olmak, asıl konu bu..." açıklamasını yaptı.

  • TÜRKİYE'NİN YENİ GÜZELİ

    Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist, geçtiğimiz hafta birincilik için podyuma çıkmıştı. Sunuculuğunu Eser-Berfu Yenenler çiftinin yaptığı yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti. Korkmaz, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan almıştı. Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

    "BENİ BEN YAPAN HER ŞEYİMLE BU YOLA ÇIKTIM"

    Yarışma sonrasında Dilara Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Beni ben yapan her şeyimle bu yola çıktım, ne fazlası ne eksiği. Bu yüzden her şeyden önce, beni destekleyen, hep yanımda hissettiren sizlere çok teşekkür ederim. İçimdeki heyecanı, mutluluk şokunu, ülkemi temsil etme gururunu hangi birini saymalıyım bilmiyorum. İyi ki varsınız!" ifadelerini kullanmıştı.

    23 yaşında ve 1,77 boyunda olan Korkmaz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finans bölümünde yüksek lisans yapıyor.

    Dilara Korkmaz, ayrıca, 2010 yılında aynı yarışmada 4. olan Dilay Korkmaz’ın da kardeşi.

  • Miss Turkey 2021 yarışmasında Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü, Su Bige Korucu ise dördüncü seçilmişti.

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