"ÇOK ŞANSLI BİR ANNEYİM"

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Akın, "Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Çok şanslı bir anneyim. Ailemi de çok seviyorum" şeklinde konuşmuştu.