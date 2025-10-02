Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı ve tüm mal varlığı TMSF'ye devredildi

Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı ve tüm mal varlığı TMSF'ye devredildi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

Olayla ilgili Başsavcılık yazısında şu ifadelere yer verildi:

REKLAM advertisement1

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturmada suç örgütüne ait, el konulan 16 şirkete 30.09.2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir