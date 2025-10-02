Habertürk
        Haberler Gündem Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı ve tüm mal varlığı TMSF'ye devredildi

        Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı ve tüm mal varlığı TMSF'ye devredildi

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

        Giriş: 02.10.2025 - 22:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:49
        Aktaş'ın şirketlerine kayyım atandı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında el konulan 16 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında suç örgütüne ait olduğu gerekçesiyle el konulan 16 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

        Olayla ilgili Başsavcılık yazısında şu ifadelere yer verildi:

        Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen 2024/236201 sayılı soruşturmada suç örgütüne ait, el konulan 16 şirkete 30.09.2025 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        "F.Bahçe'nin transferde başarısı %30!"
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
