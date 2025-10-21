Habertürk
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke

        Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, CHP milletvekilleri Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat hakkında fezlekenin hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 07:01 Güncelleme: 21.10.2025 - 07:09
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, CHP'li 2 milletvekili hakkında fezleke
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

        AA'nın haberine göre; iddianamede, suç örgütünün faaliyet ve sürekliliğine ilişkin anlatımda, CHP milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki tespitler de yer aldı.

        REKLAM

        Burhanettin Bulut

        Örgüte ait firmaların Seyhan Belediyesi'nde aldığı ihaleler kapsamında Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a, Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği kaydedilen iddianamede, Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi yer aldı.

        Özgür Karabat

        İddianamede, "2024 yılı yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun verdiği talimat üzerine İBB ve iştirakleri, Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyelerinde yüklenicilik yapan firma sahiplerden 'seçim için destek' adı altında para toplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon lira rüşvet verdiği" ifadesi kullanılarak Karabat hakkında da fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

