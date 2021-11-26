Aziz, Efnan'a ne aldı?

HABERTURK.COM

Efnan’a aradığı yardım elini uzatıp ona sahip çıkan Aziz’in genç kıza aldığı hediye ilgi uyandırdı. İkili arasında yakınlaşma devam ederken, kırmızı kurdeleye sarılmış kutunun içinde ne olduğu ile ilgili sosyal medyada yorumlar yapıldı. Aziz’in hediyeyi neden aldığı ise ayrı bir tartışma konusu oldu.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz güçlü kadrosu ve sıcak anlatımıyla bu akşam Show TV’de.

Aziz’in Efnan’a aldığı hediyeyi tahmin edene hediye var! Detaylar ve katılım için;