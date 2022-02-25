Aziz'in "Bu şehir yeniden Türk yurdu olacak!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda Pierre'in şehrin gerçek sahipleri olduğunu söylemesi gerilimi yükseltiyor. Şehirde Fransızlar ile Türkler arasındaki mücadele giderek sertleşirken Aziz'in Pierre'e arkadan saldırdığı anlar dikkat çekiyor.

AZİZ, EFNAN'I KORUYABİLECEK Mİ?

Dilruba'nın Aziz'e karşı hala hisleri olduğunu duyan Efnan'ın tedirgin halleri gözden kaçmazken Dilruba'nın Adem'i öpmesi akıllarda soru işareti yaratıyor. Pierre'in Efnan'ı istediğini öğrenen Aziz'in ne yapacağı ise büyük bir merakla bekleniyor.

AZİZ'İN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Babasının katilinin Pierre olduğunu öğrenen Aziz intikam almak üzere harekete geçer. Efnan, Aziz'in Pierre'e zarar verip başını derde sokmasından korkmaktadır. Dilruba'nın Adem'le evlenmesinin sebebinin Aziz olduğunu bilmek Efnan'ı içten içe tedirgin ederken, Dilruba ile aynı çatı altında yaşamak onun için daha zor olacaktır.

Adem ise Aziz ve Dilruba hakkında öğrendiği bir sırla darmadağın olur. Tüm bunlar olurken Pierre'in Efnan'ı cinayet suçuyla sıkıştırması, Aziz'i artık geri dönüşü olmayan bir yola sokacak ve şehirdeki tüm dengeler alt üst olacaktır...

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 15. Bölüm 2. Tanıtımı;