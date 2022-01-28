'Aziz'de karanlık sırlar açığa çıkıyor!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz bu akşam heyecan dolu 11. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir.

Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.

"Aziz", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 11. Bölüm Tanıtımları;

Aziz'in 11. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;