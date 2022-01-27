Karlar altında aşk!

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'Aziz'in kendi nişanını terk etmesinden sonra yaşanacak gelişmeler merakla beklenirken ülkemizde etkili olan kar yağışı dizinin setini de etkiledi. Her yerin beyaza büründüğü çekim mekanlarında masalsı bir görünüm oluşurken Aziz ve Efnan'ın samimi anları izleyenlerin içini ısıtacak.

Birbirlerine itiraflarda bulunan ikilinin karlar altındaki romantik anları, 28 Ocak Cuma (yarın) yayınlanacak 11. bölüme olan beklenti ve ilginin artmasına neden oldu.

'Aziz' heyecan dolu gelişmeleriyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de.