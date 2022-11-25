Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ ile ilgili paylaştıkları bilgilerin, bölgede geçici olarak konuşlanan Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını kaydetti

Giriş: 25.11.2022 - 03:03 | Güncelleme: ABONE OL
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ açıklaması
Azerbaycan'dan kritik Karabağ açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, verdikleri bilgilerin Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki yerleşim bölgelerinin adlarıyla ilgili listenin Rus tarafına verildiği belirtilerek, "Ne yazık ki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının resmi web sitesinde yayınlanan Rusya Federasyonu barış gücü birliğinin resmi bilgilerinde, yerleşim yerlerimizin adları hayali Ermeni yer adlarıyla anılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; Azerbaycan ordusunun Rus barış gücü birliğinin açıklamasının aksine Çardaglı istikametinde ateşkesi bozmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan ordusuna bağlı birimler ateşkesi bozmadı ve bu yönde ateş açmadı. Aynı zamanda, son zamanlarda yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından ateşkesin ihlali ve diğer olaylar hakkında Rus tarafına verilen bilgilerin Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını da beyan ederiz."

Azerbaycan birliklerinin Sarıbaba Tepesi'nde 23 Kasım'da yaptığı taramalarda 2021 yılı Ermenistan yapımı 350 adet anti-personel mayının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Ne yazık ki bu, Rus barışı koruma birliği tarafından resmi olarak bildirilmedi." denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçici olarak konuşlandırılan Rus barış gücü birliğine, yasa dışı Ermeni ordusunun her türlü kışkırtıcı faaliyetlerini önleme çağrısında bulundu.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ülker ve Yıldız Teknik Ar-Ge işbirliği
Ülker ve Yıldız Teknik Ar-Ge işbirliği
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 28 Kasım'a uzatıldı
Sağlık Bakanlığı atama başvuruları 28 Kasım'a uzatıldı
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor
Yüksekova'daki Nehil Sazlığı 3 gündür alev alev yanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.