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Azerbaycanlı besteci Siyavuş Kerimi'den Türkiye'deki depremzedeler için beste

Azerbaycan Milli Konservatuvarı Rektörü, besteci Siyavuş Kerimi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına beste yaptı

Giriş: 08.02.2023 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Azerbaycanlı besteci Siyavuş Kerimi'den Türkiye'deki depremzedeler için beste - Magazin haberleri
Azerbaycanlı besteciden Türkiye'deki depremzedeler için beste
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AA

Milletvekili Rafael Huseyi'nin yazdığı sözlere yapılan besteyi ses sanatçısı Zabite Aliyeva seslendirdi.

Kerimi'nin piyano ile çaldığı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşılan bestenin sözleri şöyle:

"Toprak değil bu terpenen (kımıldanan)
Yüreğimdir, kan ağlıyor
Bu eleme gök de yer de
Kara giyip gök bağlıyor.
Taş altından kalan çocuk
Vakitsiz uçan meleyimdir
Açılmadan solup giden
Masum, ince çiçeğimdir
Kederine kardeş kurban
Senin yaran benim yaram
Her derdine hemdem, hayan
Seninledir Azerbaycan..."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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