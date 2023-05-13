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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Giriş: 13.05.2023 - 15:16 | Güncelleme: ABONE OL
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 1 Azerbaycan askeri hayatını kaybetti
AA

Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.

10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 asker hayatını kaybetmiş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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