Azerbaycan ve İran arasında üst düzey görüşme

AA

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret için Tahran'a gelen Mustafayev ile Abdullahiyan, iki ülke arasındaki iş birliğini ve Kafkaslardaki gelişmeleri değerlendirdi.

Mustafayev, Azerbaycan ile İran arasında petrol, doğal gaz ve taşımacılık alanlarında tarihi anlaşmalara yakın olduklarını belirterek, iki ülke dışişleri bakanlarının son yaşanan gerginliğin sona ermesinde yapıcı bir rol oynadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2021'de ticaretin yüzde 22 arttığını belirten Mustafayev, bunun mevcut kapasitenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre; Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmasının Tahran ile Bakü arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasına zemin oluşturduğunu dile getiren Abdullahiyan ise ticaret, taşımacılık ve enerji alanındaki kapasiteden istifade edilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdullahiyan, İranlı şirketlerin işgalden kurtarılan bölgelerin imarı için hazır olduğunu kaydederek, iki ülke vatandaşlarının gidiş gelişlerinin kolaylaştırılması ve uçak seferlerinin yeniden başlaması gerektiğinin altını çizdi.

İranlı Bakan, ülkelerin toprak bütünlüğünün desteklenmesinin ve uluslararası sınırların değişmezliğinin sabit ilkeleri olduğunu yineledi.

İki ülke arasındaki Ekonomik İş Birliği Ortak Komisyonu Azerbaycan Sorumlusu Mustafayev, bugün Tahran'da İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve Petrol Bakanı Cevad Oci ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunmuştu.